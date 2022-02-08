В "Дії" будет доступно электронное пенсионное удостоверение

Пенсионный фонд Украины планирует добавить пенсионное удостоверение в приложение "Дія".
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Чтобы день прошел продуктивно, звезды советуют уходить в сторону от любых попыток окружающих втянуть вас в дискуссию. Лучше всего заняться делами, которые не требуют общения с другими людьми.
В городе облачно и сыро. Мелкий дождь со снегом, который днем придет на смену дождю, будет идти до позднего вечера.
Ежегодно во второй день второй недели второго месяца года во многих странах отмечается Международный день безопасного Интернета.
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