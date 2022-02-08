08.02.2022 11:25 Виталий Хиневич

В "Дії" будет доступно электронное пенсионное удостоверение

Пенсионный фонд Украины планирует добавить пенсионное удостоверение в приложение "Дія".

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "РБК-Украина".

Сообщается, что в приложении будет доступно пенсионное удостоверение и официальный образ лица гражданина, который имеет соответствующий документ.

Электронное пенсионное удостоверение может формироваться по желанию человека. Электронное отражение документа будет формироваться совместно с уникальным идентификатором, например QR-кодом.

Цифровой формат пенсионного удостоверения будет формироваться в приложении автоматически при наличии в реестре сведений, в том числе оцифрованного образа лица человека. Такой тип документа будет иметь одинаковую юридическую силу с бумажной версией пенсионного удостоверения.

Напомним, с 7 февраля вакцинированные подростки старше 14 лет могут получить тысячу гривен за вакцинацию.