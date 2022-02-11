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11.02.2022  10:20   Виталий Хиневич

В Украине можно будет подать заявление на брак в "Дії"

В приложении "Дія" можно будет оформить заявление на регистрацию брака.

ДИЯ
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "ТСН".
 
По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, в ближайшее время можно будет подать онлайн заявление на регистрацию семейных отношений. На данный момент такая услуга находится в бета-тесте.
 
В ЗАГС нужно будет прийти, только для того, чтобы поставить подписи в акте о регистрации брака. Для подачи самого заявления в орган записи актов гражданского состояния больше обращаться не нужно.
 
 
В "Дії" также появится свидетельство о браке, но Минцифры пока на этом не сфокусировано, добавил Федоров.
 
Напомним, Кабинет министров расширил государственную программу "єПідтримка" для пенсионеров и людей с инвалидностью.
 
Источник:   ТСН
 Тэги:  "дія", регистрация брака, харьков
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