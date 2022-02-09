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09.02.2022  15:15   Людмила Виниченко

“Ковидная тысяча” будет доступна для оплаты лекарств и услуг ЖКХ - решение Кабмина

Кабинет министров расширил государственную программу "єПідтримка" для пенсионеров и людей с инвалидностью.

єПідтримка: ковидная тысяча будет доступна для оплаты лекарств и услуг ЖКХ
 
Об этом передает РЕДПОСТ со заседание Кабмина, которое состоялось в среду, 9 февраля. Правительство приняло решение, что совсем скоро люди с инвалидностью І и ІІ групп смогут потратить 1000 гривен по программе "єПідтримка"  на покупку лекарства, а также на оплату коммуналки. Оплатить жилищно-коммунальные услуги по программе смогут и пенсионеры.
 
“Правительство в очередной раз расширило программу "єПідтримка" для уязвимых групп населения, ведь именно эта категория является одной из групп риска и имеет сопутствующие заболевания”, - подчеркнул министр здравоохранения Виктор Ляшко. 
 
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что с 14 марта украинцы от 14 лет смогут получить 500 грн за бустерную дозу вакцинации от COVID-19.
 
Подростки от 14 лет могут оформить карту через мобильное приложение "Приват24". Для этого необходимо обновить приложение, зайди во вкладку "Кошелек", нажать меню "Добавить" и выбрать карту "єПідтримка".
 
Для зачисления средств достаточно перейти по ссылке в приложение "Дія" и подать заявку на выплату пособия на карту "ПриватБанка".
 
Тэги:  лекарства, жкх, харьков
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