04.02.2022 13:45 Виталий Хиневич

"Ковидная тысяча" для подростков: как детям получить денежные средства через "ПриватБанк"

Воспользоваться услугой могут дети возрастом от 14 лет.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Сегодня".

Сообщается, что "ПриватБанк" начал оформлять специальные цифровые карты "еподдержки" для граждан Украины, которые имеют полный сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции.

Оформить карту можно через мобильное приложение "Приват24". Для этого необходимо обновить приложение, зайди во вкладку "Кошелек", нажать меню "Добавить" и выбрать карту "Поддержка".

Для зачисления средств достаточно перейти по ссылке в приложение "Дія" и подать заявку на выплату пособия на карту "ПриватБанка".

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Если подросток не пользуется картой финансового учреждения, ему необходимо пройти процедуру идентификации в любом отделении "ПриватБанка". Для этого необходимо иметь при себе идентификационный код, паспорт гражданина или паспорт гражданина Украины для выезда за границу. После этого нужно пройти процедуру регистрации в "Приват24" и оформить карту "Поддержка".

Напомним, мы ранее писали о том, как оформить получение выплаты с помощью программы «єПідтримка».