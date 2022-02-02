02.02.2022 14:53 Евгений Клочко

1000 гривен за вакцинацию: Кабмин расширил список товаров и услуг для привитых украинцев

Отныне юные украинцы старше 14 лет могут получить "ковидную" 1000 гривен. Также был расширен список товаров и услуг, на которые можно потратить данную сумму.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заседание правительства, которое состоялось 2 февраля.

Постановление, которое расширило перечень за счет услуг в сфере образования, культуры и спорта, товаров спортивного назначения, печатных СМИ, школьных принадлежностей и канцелярских изделий, вступает в силу 7 февраля.

1000 гривен за вакцинацию от коронавируса выплачивается вакцинированным украинцам в безналичной форме для оплаты:

услуг в сферах культуры,

образования (в том числе оплата получения дошкольного, внешкольного образования, занятий в кружках, секциях, получение профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего, высшего образования, питание в учебных заведениях, проживание в общежитиях учебных заведений),

физкультуры и спорта,

осуществление внутренних пассажирских перевозок железнодорожным и авиационным транспортом,

для приобретения книг, печатных средств массовой информации,

товаров спортивного назначения, школьных принадлежностей и канцелярских изделий,

а также для приобретения людям пенсионного возраста (60+ лет) лекарственных препаратов.

Кроме того, отмечается, что в условиях установленного Кабинетом министров карантина нуждаются в поддержке лица в возрасте от 14 лет путем предоставления помощи в размере одной тысячи гривен.

Ранее сообщалось, что жители Украины от 60 лет смогут потратить "Вовину тысячу" в аптеках. Но только на медикаменты.

Запрещено покупать как препараты недоказанной эффективности, диетические добавки, косметические средства, так и медицинские приборы (тонометры, глюкометры или ингаляторы). Потратить "Вовину тысячу" можно на покупку медикаментов в интернет-аптеках, в том числе на лекарственные средства, которые могут отпускаться без рецепта врача. Процесс будет под контролем Минцифры. А банки во время начисления средств будут проверять возраст человека. Главное условие - чтобы на момент покупки медикаментов человеку, который прошел полный курс вакцинации от коронавируса, было 60 и более лет.