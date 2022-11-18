18.11.2022 10:50 Віталій Хінєвіч

У деокупованих пунктах Харківської області відновлюють роботу пункти вакцинації

Пункти щеплення вже відкриті в деокупованьому Ізюмі, Балаклії, а також у Вовчанській та Печенізькій громадах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову ХОВА Олега Синєгубова.

Повідомляється, що наразі вже відновили свою роботу 121 пункт щеплення. Із початку російської військової агресії у Харківській області було зроблено 126 тисяч щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії - майже 3 мільйони.

Усі пункти щеплення забезпечені вакциною CoronaVac, а також в Харківську область надішло 13 000 доз вакцини Comirnatyі.

Варто зазначити ,що на сьогоднішній день в регіоні для хворих на коронавірус підготовлено 2121 ліжко у 14 медичних закладах, з них 300 - дитячі. Киснем обладнані 1743 ліжка, з них на сьогодні 76 - зайняті.

Завдяки закупівлі МОЗ цього тижня також отримали три кисневі станції, які вже передали в Обласну дитячу інфекційну лікарню, в Балаклійську лікарню, та 18-у лікарню міста Харкова.

Нагадаємо, минулої доби офіційно зареєстровано 10 випадків зараження коронавірусом у Харкові.