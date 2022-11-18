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18.11.2022  10:50   Віталій Хінєвіч

У деокупованих пунктах Харківської області відновлюють роботу пункти вакцинації

Пункти щеплення вже відкриті в деокупованьому Ізюмі, Балаклії, а також у Вовчанській та Печенізькій громадах.

Вакцина
 
 Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на голову ХОВА Олега Синєгубова.
 
Повідомляється, що наразі вже відновили свою роботу 121 пункт щеплення. Із початку російської військової агресії у Харківській області було зроблено 126 тисяч щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії - майже 3 мільйони.
 Усі пункти щеплення забезпечені вакциною CoronaVac, а також в Харківську область надішло 13 000 доз вакцини Comirnatyі.
 
 Варто зазначити ,що на сьогоднішній день в регіоні для хворих на коронавірус підготовлено 2121 ліжко у 14 медичних закладах, з них 300 - дитячі. Киснем обладнані 1743 ліжка, з них на сьогодні 76 - зайняті. 
 
Завдяки закупівлі МОЗ цього тижня також отримали три кисневі станції, які вже передали в Обласну дитячу інфекційну лікарню, в Балаклійську лікарню, та 18-у лікарню міста Харкова.
 
Нагадаємо, минулої доби офіційно зареєстровано 10 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
 
Источник:   Олег Синєгубов
 Тэги:  харьков, вакцинация
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