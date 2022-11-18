18.11.2022 10:22 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 18 листопада

Минулої доби офіційно зареєстровано 10 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 21 випадок зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 315 080 осіб. Одужало 306 230 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 1611 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померла одна людина.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у чотирьох районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: за добу діагноз підтвердився у 10 осіб (усі - мешканці міста Харкова). 9 позитивних результатів зареєстровано в Ізюмскому, по 1 - в Богодухівському та Лозівському районах області.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про статистику коронавірусу в Харкові та області на 17 листопада.