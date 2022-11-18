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18.11.2022  10:35   Рита Парфенова

Відключення електроенергії у Харкові 18 листопада: подробиці

У п’ятницю 18 листопада, у Харкові та області діють графікі погодинних відключень.


Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

У постачальника енергії зазначили, що в разі потреби можливе введення додатково аварійних відключень.

«Енергетики вимушені застосувати обмеження. Це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енерегооб’єктах. Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 17 листопада російські окупанти завдали ракетних ударів по Ізюмському району. Зафіксовані влучання по критичній інфраструктурі.

 

Источник:   Укренерго
 Тэги:  отключение света, харьков
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