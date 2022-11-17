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17.11.2022  11:01   Рита Парфенова

Ракетний обстріл Харківщині вранці 17 листопада: подробиці

Ворог бив ракетами по Харківській області, є постраждалі.


Фото з відкритих джерел

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

Російські окупанти завдали ракетних ударів по Ізюмському району. Зафіксовані влучання по критичній інфраструктурі.

На жаль, постраждали 3 працівників, чоловіків госпіталізували до лікувальної установи.

Жителів Харкова та області просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, за добу з 16 по 17 листопада одна жінка загинула, трое людей отримали поранення під час обстрілів Харківської області.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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