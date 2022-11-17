17.11.2022 11:01 Рита Парфенова

Ракетний обстріл Харківщині вранці 17 листопада: подробиці

Ворог бив ракетами по Харківській області, є постраждалі.



Фото з відкритих джерел

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

Російські окупанти завдали ракетних ударів по Ізюмському району. Зафіксовані влучання по критичній інфраструктурі.



На жаль, постраждали 3 працівників, чоловіків госпіталізували до лікувальної установи.



Жителів Харкова та області просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, за добу з 16 по 17 листопада одна жінка загинула, трое людей отримали поранення під час обстрілів Харківської області.