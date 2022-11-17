Ракетний обстріл Харківщині вранці 17 листопада: подробиці

Ворог бив ракетами по Харківській області, є постраждалі.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
Російські окупанти завдали ракетних ударів по Ізюмському району. Зафіксовані влучання по критичній інфраструктурі.
На жаль, постраждали 3 працівників, чоловіків госпіталізували до лікувальної установи.
Жителів Харкова та області просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Нагадаємо, за добу з 16 по 17 листопада одна жінка загинула, трое людей отримали поранення під час обстрілів Харківської області.
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Вдалий день для великих покупок та фінансових угод із прицілом на майбутнє. Також буде корисним будувати довгострокові плани.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Сильні нічні опади протягом дня перейдуть в дощ зі снігом.
Щорічно 17 листопада відзначається Міжнародний день студентів.
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