17.11.2022 09:45 Рита Парфенова

Ворожий снаряд влучив в будинок: загинула жінка

За добу з 16 по 17 листопада одна жінка загинула, трое людей отримали поранення під час обстрілів Харківської області.

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

За інформацією прокуратури, у Куп'янську внаслідок російського обстрілу, на жаль, загинула жінка. Ворожий снаряд влучив у будинок.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янському районі з пораненнями госпіталізовані 2 чоловіків 63 та 52 років і жінка 73 років.

Нагадаємо, минулої доби ворог обстрілював міста Куп'янськ та Вовчанськ та інші населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів області, розташовані неподалік лінії зіткнення.