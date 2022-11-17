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17.11.2022  09:45   Рита Парфенова

Ворожий снаряд влучив в будинок: загинула жінка

За добу з 16 по 17 листопада одна жінка загинула, трое людей отримали поранення під час обстрілів Харківської області.

скорая помощь

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

За інформацією прокуратури, у Куп'янську внаслідок російського обстрілу, на жаль, загинула жінка. Ворожий снаряд влучив у будинок.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янському районі з пораненнями госпіталізовані 2 чоловіків 63 та 52 років і жінка 73 років.

Нагадаємо, минулої доби ворог обстрілював міста Куп'янськ та Вовчанськ та інші населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів області, розташовані неподалік лінії зіткнення.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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