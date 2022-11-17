17.11.2022 10:05 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 17 листопада

Минулої доби офіційно зареєстровано 8 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 23 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 315 059 осіб. Одужало 306 207 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 1614 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.

Минулої доби діагноз «коронавірус» фіксували у п’яти районах Харківської області. У Харківському районі за добу діагноз підтвердився у 8 осіб (усі - мешканці міста Харкова). Ще 8 позитивних результатів зареєстровано в Ізюмському, 4 - у Лозівському, 2 - в Богодухівському, 1 - у Красноградському районах області.

Нагадаємо, минулої доби офіційно зареєстровано 15 випадків зараження коронавірусом у Харкові.