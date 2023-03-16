16.03.2023 13:58 Дмитро Колонєй

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 16 березня

За добу офіційно зареєстровано 35 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 16 березня



Усього за добу у Харкові та області діагностували 61 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 317 141 осіб. Одужало 309 417 особа, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 400 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.

Діагноз «коронавірус» фіксували у шости районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 36 осіб (із них 35 - мешканці міста Харкова). Дев'ять позитивних результатів зареєстровано у Ізюмському, один - у Чугуївському,сім - у Богодухівському, два – у Лозівському та два - у Куп'янському районах області.



