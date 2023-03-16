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16.03.2023  14:15   Віталій Хінєвіч

Які вакансії пропонують роботодавці в Харківській області

Станом на 16 березня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальна 1041 вакансія.

Харків робота
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Серед інших вакансій є настцпні:
 
  • 1. Майстер буровий – 29 500 грн
  • 2. Столяр – 20 000 грн
  • 3. Агроном – 19 990 грн
  • 4. Адміністратор системний – 15 000 грн
  • 5. Лікар ветеринарної медицини – 14 950 грн
  • 6. Кухар – 13 200 грн
  • 7. Шліфувальник – 12 500 грн
  • 8. Кондитер – 12 000 грн
  • 9. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 10 000 грн
  • 10. Майстер з охорони природи – 9 000 грн
З повним переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
 
З питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 96, 099 020 87 21, 063 847 83 67,067 728 97 45, 097 970 40 68, 057 732 19 28 (пн – пт 9:00 – 15:00).
 
Інформація про режим роботи центрів зайнятості доступна на сайті.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники відновлюють газопостачання у деокупованих селах Харківщини.
 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  робота, харків
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