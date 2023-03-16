16.03.2023 14:15 Віталій Хінєвіч

Які вакансії пропонують роботодавці в Харківській області

Станом на 16 березня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальна 1041 вакансія.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Серед інших вакансій є настцпні:

1. Майстер буровий – 29 500 грн

2. Столяр – 20 000 грн

3. Агроном – 19 990 грн

4. Адміністратор системний – 15 000 грн

5. Лікар ветеринарної медицини – 14 950 грн

6. Кухар – 13 200 грн

7. Шліфувальник – 12 500 грн

8. Кондитер – 12 000 грн

9. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 10 000 грн

10. Майстер з охорони природи – 9 000 грн

З повним переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням

З питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 96, 099 020 87 21, 063 847 83 67,067 728 97 45, 097 970 40 68, 057 732 19 28 (пн – пт 9:00 – 15:00).

Інформація про режим роботи центрів зайнятості доступна на сайті.



