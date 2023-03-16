16.03.2023 14:15 Віталій Хінєвіч
Які вакансії пропонують роботодавці в Харківській області
Станом на 16 березня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальна 1041 вакансія.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Серед інших вакансій є настцпні:
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1. Майстер буровий – 29 500 грн
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2. Столяр – 20 000 грн
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3. Агроном – 19 990 грн
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4. Адміністратор системний – 15 000 грн
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5. Лікар ветеринарної медицини – 14 950 грн
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6. Кухар – 13 200 грн
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7. Шліфувальник – 12 500 грн
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8. Кондитер – 12 000 грн
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9. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування – 10 000 грн
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10. Майстер з охорони природи – 9 000 грн
З повним переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням
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З питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 96, 099 020 87 21, 063 847 83 67,067 728 97 45, 097 970 40 68, 057 732 19 28 (пн – пт 9:00 – 15:00).
Інформація про режим роботи центрів зайнятості доступна на сайті.
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