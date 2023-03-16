16.03.2023 14:40 Віталій Хінєвіч

Транспортне сполучення відновлюють на деокупованих територіях Харківщини

Наразі проводиться робота щодо поновлення приміських автобусних маршрутів на території Ізюмського району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У Харківській області готуються до проведення ремонту дорожнього покриття. Підрядні організації закупили будматеріали. Роботи мають розпочати за сприятливих погодних умов. Це дозволить розширити транспортне сполучення на деокупованих територіях.

Уже частково відновлено транспортне сполучення на Вовчанському напрямку. З Харкова люди можуть дістатися смт Старий Салтів, а звідти до Вовчанська. Про це розповів начальник Управління транспорту Харківської ОВА Володимир Наконечний.

«Неможливо зараз поновити сполучення із Дворічною, бо не дозволяє безпекова ситуація. На інших напрямках ми плідно співпрацюємо із «Укрзалізницею». Там, де є можливість запуску електричок, ми здійснюємо підвіз пасажирів до залізничних станцій», - розповів Володимир Наконечний.

За даними Управління транспорту, на деокупованих територіях відновлюються старі маршрути або створюються принципово нові відповідно до запитів населення та органів місцевого самоврядування.



