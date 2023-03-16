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16.03.2023  11:35   Віталій Хінєвіч

Шляховихи упорядковують дороги Харківської області після зими

Ремонтні бригади щодня проводять комплекс робіт з експлуатаційного утримання.

дороги
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу автомобільних доріг у Харківській області.
 
Після зимового періоду шляховики першочергово проводять аварійний ямковий ремонт бітумно-мінеральною сумішшю на дорогах державного значення де виникла деформація.
 
Зокрема 15 березня дорожники працювали на трьох автошляхах: 
 
  • М-03 Київ – Харків – Довжанський
  • Південно-західний об‘їзд міста Харкова
  • Т-21-21 Лозова – Близнюки – Барвінкове – Велика Комишуваха  
«Через сприятливі погодні умови дорожня служба Харківської області не залишає роботу ні на мить. Надзвичайно важливо підтримувати дороги у належному стані - це головний фактор безпечного руху. Всі роботи виконуються в рамках експлуатаційного утримання весняного періоду»,- зазначили у відомстві.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області розпочала роботу ще одна тимчасова переправа.
 

Источник:   Служба автомобільних доріг у Харківській області
 Тэги:  дороги, харків
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