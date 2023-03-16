16.03.2023 11:35 Віталій Хінєвіч

Шляховихи упорядковують дороги Харківської області після зими

Ремонтні бригади щодня проводять комплекс робіт з експлуатаційного утримання.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу автомобільних доріг у Харківській області.

Після зимового періоду шляховики першочергово проводять аварійний ямковий ремонт бітумно-мінеральною сумішшю на дорогах державного значення де виникла деформація.

Зокрема 15 березня дорожники працювали на трьох автошляхах:

М-03 Київ – Харків – Довжанський

Південно-західний об‘їзд міста Харкова

Т-21-21 Лозова – Близнюки – Барвінкове – Велика Комишуваха

«Через сприятливі погодні умови дорожня служба Харківської області не залишає роботу ні на мить. Надзвичайно важливо підтримувати дороги у належному стані - це головний фактор безпечного руху. Всі роботи виконуються в рамках експлуатаційного утримання весняного періоду»,- зазначили у відомстві.



