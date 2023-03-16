16.03.2023 11:19 Дмитро Колонєй

Метеорологи розповіли, яким буде квітень

Прогноз фахівців щодо погоди на наступний місяць.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на , метеорологи надали середній прогноз погоди в Україні на квітень. Експерти розповіли, що він розраховується метеорологами на підставі історичних даних за сімдесят років.

Щодо квітня, то, українці можуть сподіватися на літню температуру, навіть на відсутність дощів, але не на сонце. Квітень буде переважно похмурим.

Місяць розпочнеться з денної температури +13+14 градусів та нічний +3+4 градуси.

Потім, до середини місяця ,денна температура повітря підніметься до +15+17 градусів, нічна буде +7 градусів.

Другу половину місяця, у деякі дні можна навіть назвати літньою. Денна температура повітря з 14 квітня до кінця місяця підійматиметься до +22 градусів, нічна до +10 градусів.

У квітні очікуються 16 похмурих днів, з них 4 дощові. Змінна хмарність спостерігатиметься 12 днів.

Сонячний ясний день буде у середині місяця — 14 квітня.



