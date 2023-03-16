16.03.2023 11:55 Віталій Хінєвіч

Державна міграційна служба відновила роботу підрозділу в місті Валки

Підрозділ надає послуги громадянам України, незалежно від місця реєстрації, передає РЕДПОСТ.

Зазначається, що запис можливий через сервіс «Електронна черга». Також у відділах працює пільгова поточна черга доступна тільки для наступних категорій громадян: люди з інвалідністю, військовослужбовці, вагітні жінки, жінки з малолітніми дітьми (до 14-ти років) і люди похилого віку (пенсійний вік) приймаються без запису в електронну чергу.

Для громадян доступні такі послуги:

оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки вперше (в 14 років);

обмін паспорта-книжечки зразка 1994 року на ID-картку;

вклеювання фотографій до паспорта громадянина України при досягненні 25- та 45-річного віку;

одночасне оформлення ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Додаткову інформацію можна отримати за номером телефону: +38(05753)5-24-60.



