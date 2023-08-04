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04.08.2023  15:50   Віталій Хінєвіч

Міграційники Харківщини документують мешканців Борової

Міграційна служба щодня продовжує працювати для того, щоб усі громадяни Харківської області, в тому числі в зоні бойових дій, отримали необхідні паспортні документи, передає РЕДПОСТ .

 
Днями мобільна бригада ГУ ДМС Харківщини на чолі з заступником начальника Оленою Чирик відвідала прифронтове селище міського типу Борова, яке знаходиться дуже близько до зони бойових дій.
 
Основна ціль візиту міграційників - забезпечення документами дітей: видача перших ID-карт та відновлення втрачених чи знищених окупантами документів. Тож попри ризики і небезпеку, мешканці Борової змогли скористатися послугами ДМС.
 
«Звертаємо увагу, що ми поступово відновлюємо надання послуг по всій Харківській області і докладаємо максимум зусиль, щоб наші громадяни мали змогу безперешкодно та вчасно отримати документи навіть у найнебезпечніших районах регіону»,- йдеться у повідомленні.
 
Раніше РЕДПОСТ псиав, що на Харківщині виявили мігранта, який перебував в Україні нелегально.
 
Источник:   Міграційна служба Харківської області
 Тэги:  харків, міграційна служба
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