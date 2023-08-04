04.08.2023 16:05 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов зустрівся з віце-мером Варшави та керівником варшавського метрополітену: про що домовилися

Не втрачаю жодної можливості домовитися про допомогу нашому місту, достукатися до лідерів країн-союзників України та міжнародної спільноти в цілому.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов у своєму Телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

«Мав зустріч і ґрунтовну розмову з віце-мером Варшави Міхаілом Ольшевським та керівником варшавського метрополітену Єжи Лейком.

Передав усі жахи бомбардувань, які довелося пережити харківʼянам. Розповів про нищівні руйнування інфраструктури та житлового сектору.

І головне - ми почали роботу в напрямку передачі Харкову двох рухомих складів метро.

Дякую адміністрації Варшави та жителям цього чудового польського міста за непохитну віру і підтримку нас та наших людей!»,- повідомив Ігор Терехов.