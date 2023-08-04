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04.08.2023  16:05   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов зустрівся з віце-мером Варшави та керівником варшавського метрополітену: про що домовилися

Не втрачаю жодної можливості домовитися про допомогу нашому місту, достукатися до лідерів країн-союзників України та міжнародної спільноти в цілому.

 
Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов у своєму Телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.
 
«Мав зустріч і ґрунтовну розмову з віце-мером Варшави Міхаілом Ольшевським та керівником варшавського метрополітену Єжи Лейком. 
 
Передав усі жахи бомбардувань, які довелося пережити харківʼянам. Розповів про нищівні руйнування інфраструктури та житлового сектору. 
 
І  головне - ми почали роботу в напрямку передачі Харкову двох рухомих складів метро. 
 
Дякую адміністрації Варшави та жителям цього чудового польського міста за непохитну віру і підтримку нас та наших людей!»,- повідомив Ігор Терехов.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов розповів про завершення ремонту колектора на проспекті Гагаріна.
 
Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  харків, ігор терехов
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