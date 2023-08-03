03.08.2023 20:31 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов розповів про завершення ремонту колектора на проспекті Гагаріна (фото)

Колектор у Харкові постраждав від обстрілв ворога.



Ігор Терехов розповів про завершення ремонту колектора на проспекті Гагаріна (фото)



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов на своєму Телеграм-каналі розповів про завершальний етап ремонтних робіт на колекторі:

"Фіналізуємо ремонт колектора на проспекті Гагаріна:

за два з половиною місяці замінили усі 600 метров трубопроводу. Зараз — виконуємо зворотню засипку та готуємося укладати асфальт. В один етап на всій ділянці.

Повторюся, що у руйнуванні колектора, як і у незліченній кількості інших руйнувань, винні російські окупанти.

На обвал колектору прямо вплинули ворожі обстріли енергетичної інфраструктури взимку, що спричинили аварійні відключення світла на стратегічних міських обʼєктах і відповідні перепади тиску в підземних комунікаціях.

Крім цього, не можу не відзначити наших комунальників.

Співвідношення вже виконаного ними обсягу робіт до проміжку витраченого на ці роботи часу обʼєктивно заслуговує похвали.

Тим більше, зважаючи на обставини, у яких всім нам доводиться жити і працювати зараз."