03.08.2023 21:00 Дмитро Колонєй
У Харкові благодійник привласнив чверть мільйону гривень, які були зібрані для ЗСУ
Чоловік замість автівки на фронт придбав собі криптовалюту.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру
та ГУ Нацполіції
, у вересні 2022 року керівництво одного з харківських акціонерних товариств вирішило надати допомогу у вигляді позашляховика «Jeep» одній з військових частин ЗСУ.
Автівку планували ввезти з-за кордону як гуманітарну допомогу. Але товариство не здійснювало зовнішньоекономічну діяльність та не мало можливості самостійно придбати транспортний засіб з-за кордону. Тому воно звернулося до 34-річного голови благодійної організації.
Для закупівлі автомобіля на рахунок фонду була надана благодійна допомога у розмірі 253 тис. гривень.
Але чоловік не виконав зобов'язань з придбання транспортного засобу для військової частини, а перевів гроші частинами на власний рахунок та інші карткові рахунки. І за ці гроші він придбав собі криптовалюту, ноутбуки, а залишок витратив також на власні потреби.
Слідчі оголосили чоловіку підозру у скоєнні злочинів.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що правоохоронці на Харківщині розшукують
постраждалих від шахрайських дій.
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