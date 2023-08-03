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03.08.2023  21:00   Дмитро Колонєй

У Харкові благодійник привласнив чверть мільйону гривень, які були зібрані для ЗСУ

Чоловік замість автівки на фронт придбав собі криптовалюту.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру та ГУ Нацполіції, у вересні 2022 року керівництво одного з харківських акціонерних товариств  вирішило надати допомогу у вигляді позашляховика  «Jeep» одній з військових частин ЗСУ.
 
Автівку планували ввезти з-за кордону як гуманітарну допомогу. Але товариство не здійснювало зовнішньоекономічну діяльність та не мало можливості самостійно придбати транспортний засіб з-за кордону. Тому воно звернулося до 34-річного голови благодійної організації.
 
Для закупівлі автомобіля на рахунок фонду була надана благодійна допомога у розмірі 253 тис. гривень.
 
Але чоловік не виконав зобов'язань з придбання транспортного засобу для військової частини, а перевів гроші частинами на власний рахунок та інші карткові рахунки. І за ці гроші він придбав собі криптовалюту, ноутбуки, а залишок витратив також на власні потреби. 
 
Слідчі оголосили чоловіку підозру у скоєнні злочинів.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці на Харківщині розшукують постраждалих від шахрайських дій.
 
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Источник:   Харківська обласна прокуратура, ГУ Нацполіції
 Тэги:  афера, шахрайство, харків
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