У Харкові благодійник привласнив чверть мільйону гривень, які були зібрані для ЗСУ

03.08.2023 21:00 Дмитро Колонєй

Чоловік замість автівки на фронт придбав собі криптовалюту.

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Автівку планували ввезти з-за кордону як гуманітарну допомогу. Але товариство не здійснювало зовнішньоекономічну діяльність та не мало можливості самостійно придбати транспортний засіб з-за кордону. Тому воно звернулося до 34-річного голови благодійної організації.

Для закупівлі автомобіля на рахунок фонду була надана благодійна допомога у розмірі 253 тис. гривень.

Але чоловік не виконав зобов'язань з придбання транспортного засобу для військової частини, а перевів гроші частинами на власний рахунок та інші карткові рахунки. І за ці гроші він придбав собі криптовалюту, ноутбуки, а залишок витратив також на власні потреби.

Слідчі оголосили чоловіку підозру у скоєнні злочинів.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці на Харківщині розшукують постраждалих від шахрайських дій.

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