01.08.2023 16:41 Дмитро Колонєй

Хитрий ділок у Харкові вирішив не платити півтора мільйони гривень місту: його переконав суд

Підприємцю у Харкові доветься сплатити заборговані гроші місту.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харкіську обласну прокуратуру, на земельній ділянці, розташованій по проспекту Індустріальному в Харкові. розташована нежитлова будівля площею майже 123 кв. м, право власності на яку було зареєстровано за фізичною особою з 2016 року. У квітні 2019 року цю будівлю було відчужено іншій особі.

Однак у період з 2016 по квітень 2019 року земля під об’єктом нерухомості не була оформлена, а орендна плата не сплачувалась. Це завдало Харківській міській територіальній громаді збитків.

Вказані порушення стали підставою для направлення Немишлянською окружною прокуратурою м. Харкова відповідного позову до суду. Однак рішенням Орджонікідзевського районного суду м. Харкова у задоволенні позову було відмовлено.

Прокурори оскаржили вказане рішення в суді. Полтавський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури та задовольнив позов. Рішення суду набрало законної сили, вживаються заходи щодо забезпечення виконання вказаного рішення суду з метою надходження коштів до місцевого бюджету.