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01.08.2023  17:05   Віталій Хінєвіч

В Ізюмі продовжили розбирати завали будинків знищених ворожими авіабомбами

З початку березня минулого року російські окупанти завдавали нищівного бомбардування по місту Ізюм.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС України.
 
Під прицілом були дитячі садочки, школи, медичні та соціальні заклади, автошляхи, мости, площі, парки, пам’ятки архітектури, житлові будинки.  
 
Найбільшою за кількістю жертв була атака на 2 житлові п’ятиповерхівки. Вранці 9 березня ворог скинув 2 авіабомби ФАБ-500. В результаті вибухів сталася значна руйнація цих будинків. Рятувальники спільно з комунальниками та простими людьми протягом трьох місяців проводили аварійно-рятувальні роботи. 
 
Під завалами було знайдено тіла 54 мирних мешканців, серед яких діти. Дотепер ця цифра не є остаточною. Під завалами можуть знаходись ще кілька тіл загиблих, які досі вважаються зниклими.
 
 
Вчора харківські рятувальники знову розпочали пошукові роботи на цих руїнах. Наразі працює 6 одиниць аварійно-рятувальної техніки та 18 надзвичайників, у тому числі верхолази ДСНС. Їхнє завдання – розбір нестійких зруйнованих конструкцій з верхніх поверхів двох будинків, розчищення вцілілих приміщень від будівельного сміття, ретельне його просіювання, щоб відшукати будь-які фрагменти людських тіл.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що через ворожий обстріл Куп'янського району виникло відразу 4 пожежі.
 
Источник:   ДСНС України
 Тэги:  агрессия россии, харків
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