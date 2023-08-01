01.08.2023 17:20 Віталій Хінєвіч

У Харківській області сталася смертельна ДТП

Аварія сталася 1 серпня близько 9:45 на автодорозі "Харків-Зміїв-Балаклія".

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Попередньо встановлено, що винуватець ДТП перебував під дією заборонених речовин. Його направили на проходження медичного освідування. Аварія сталася 1 серпня близько 9:45 на автодорозі "Харків-Зміїв-Балаклія".

Водій «Volkswagen Transporter» виїхав на смугу зустрічного руху, де зіштовхнувся з припаркованим на узбіччі автомобілем «Renault Master» та наїхав на 41-річного чоловіка. Від отриманих травм постраждалий помер на місці події.

Вирішується питання про затримання 42-річного водія у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.