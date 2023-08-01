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01.08.2023  17:20   Віталій Хінєвіч

У Харківській області сталася смертельна ДТП

Аварія сталася 1 серпня близько 9:45 на автодорозі "Харків-Зміїв-Балаклія".

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Попередньо встановлено, що винуватець ДТП перебував під дією заборонених речовин. Його направили на проходження медичного освідування. Аварія сталася 1 серпня близько 9:45 на автодорозі "Харків-Зміїв-Балаклія". 
 
Водій «Volkswagen Transporter» виїхав на смугу зустрічного руху, де зіштовхнувся з припаркованим на узбіччі автомобілем «Renault Master» та наїхав на 41-річного чоловіка. Від отриманих травм постраждалий помер на місці події.
 
Вирішується питання про затримання 42-річного водія у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
 
 Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області в ДТП загинуло двоє людей.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  харків, дтп
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