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01.08.2023  17:21   Дмитро Колонєй

Харківські тепловики перекладають трубпровід, який об'єднує п'ять районів міста

Про роботи на двох важливих магістралях розповіли у КП «Харківські теплові мережі».

Перекладають трубопровід, який об'єднує п'ять районів Харкова тепловики
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківські теплові мережі», у Слобідській філії продовжується капітальна заміна тепломагістралі, яка експлуатується з 1986 році та на якій останні два роки виникло більше 20 дефектів. За словами начальника Слобідської філії Станіслава Заболоцького, всього буде замінено понад 1,7 км сталевої труби діаметром 600 мм. Нова попередньо ізольована мережа діаметром 630 мм прослужить не менше 50 років і значно знизить тепловтрати.
 
 
Крім того, Основ'янська філія КП «Харківські теплові мережі» міняє магістральний трубопровід, який був побудований у 1970 році та забезпечує теплом центральну частину міста. Ця магістраль об'єднує Слобідський, Основ'янський, Новобаварський, Київський та Шевченківський райони. За словами заступника начальника Основ'янської філії Дмитра Чередниченка, робітники оновлять 400 м труби діаметром 600 мм.
 
Перекладають трубопровід, який об'єднує п'ять районів Харкова тепловики
 
 
Роботи на обох ділянках планується завершити до кінця серпня.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  тепло, опалювальний сезон, харків, магістраль
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