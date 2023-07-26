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26.07.2023  20:31   Дмитро Колонєй

У центрі Харкова перекладають магістраль, яка забезпечує теплом півтори сотні будинків

У Харкові на старій трубі було зафіксовано вісім дефектів.

Перекладають магістраль у центрі Харкова, яка забезпечує теплом півтори сотні будинків комунальники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківські теплові мережі», у Київській філії підприємства перекладають теплову магістраль.
 
 
За словами начальника філії Вадима Хорольського, минулого опалювального сезону стара труба дала вісім дефектів, тому вирішили повністю замінити 340 м теплотраси.
 
Перекладають магістраль у центрі Харкова, яка забезпечує теплом півтори сотні будинків комунальники
 
«Відрізок мережі від вул. Ярослава Мудрого до вул. Леся Сердюка з'єднує дві магістралі та забезпечує постачання тепла в 140 будинків у нагірній частині Київського району, а також до гуртожитків вишів. Зараз завершується перший етап робіт. За 15 днів робітники встигли замінити 120 м труби з реконструкцією камери», - зазначив Вадим Хорольський.
 
Перекладають магістраль у центрі Харкова, яка забезпечує теплом півтори сотні будинків комунальники
 
Тим часом інша бригада вже починає демонтаж наступної ділянки. Роботи планується завершити до кінця серпня.
 
Перекладають магістраль у центрі Харкова, яка забезпечує теплом півтори сотні будинків комунальники
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники Харкова переклали понад 100 кілометрів труб.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт, опалювальний сезон, харків
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