21.07.2023 17:00 Дмитро Колонєй

Харківські фахівці модернізували майже 100 теплових пунктів

Про роботи, проведені у Індустріальному районі, розповіли у КП «Харківські теплові мережі».

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Харківські теплові мережі», спеціалісти підприємства за чотири роки модернізували 96 теплових пунктів в Індустріальному районі.

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За словами начальника районної філії КП «ХТМ» Олега Брильова, модернізацію чотирьох з них провели вже під час повномасштабного вторгнення. Завдяки сучасному обладнанню, ІТП заощаджують близько 20% енергоносіїв.

«Кожен тепловий пункт заощаджує по шість гривень на кожному квадратному метрі і значно покращує якість послуги. Крім того, частина з них оснащена автоматикою погодного регулювання, що дозволяє уникати перетопів у міжсезоння. А встановлення автоматичних розповітрювачів на техповерхах дозволяє пришвидшити як штатний процес пуску тепла, так і перезапуск системи під час блекаутів», - зазначив він.

Зокрема, на завершальній стадії знаходиться модернізація індивідуального теплового пункту у п’ятиповерхівці на вул. Архітектора Альошина. Там фахівці вже виконали монтаж нового тепломеханічного обладнання, відновили послугу з гарячого водопостачання та завершують ізоляцію трубопроводів.