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21.07.2023  17:00   Дмитро Колонєй

Харківські фахівці модернізували майже 100 теплових пунктів

Про роботи, проведені у Індустріальному районі, розповіли у КП «Харківські теплові мережі».

Модернізували майже 100 теплових пунктів харківські комунальники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КП «Харківські теплові мережі», спеціалісти підприємства за чотири роки модернізували 96 теплових пунктів в Індустріальному районі.
 
 
За словами начальника районної філії КП «ХТМ» Олега Брильова, модернізацію чотирьох з них провели вже під час повномасштабного вторгнення. Завдяки сучасному обладнанню, ІТП  заощаджують близько 20% енергоносіїв.
 
Модернізували майже 100 теплових пунктів харківські комунальники
 
«Кожен тепловий пункт заощаджує по шість гривень на кожному квадратному метрі і значно покращує якість послуги. Крім того, частина з них оснащена автоматикою погодного регулювання, що дозволяє уникати перетопів у міжсезоння. А встановлення автоматичних розповітрювачів на техповерхах дозволяє пришвидшити як штатний процес пуску тепла, так і перезапуск системи під час блекаутів», - зазначив він.
 
Зокрема, на завершальній стадії знаходиться модернізація індивідуального теплового пункту у п’ятиповерхівці  на вул. Архітектора Альошина. Там фахівці вже виконали монтаж нового тепломеханічного обладнання, відновили послугу з гарячого водопостачання та завершують ізоляцію трубопроводів.
 
Модернізували майже 100 теплових пунктів харківські комунальники
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові перекладають магістраль, яка забезпечує теплом два райони міста.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  тепло, опалювальний сезон, харків, теплові пункти, модернізація
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