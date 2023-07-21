21.07.2023 17:28 Дмитро Колонєй

Вперше засуджено: на Харківщині за держзраду відправили за грати експоліцейського

На Харківщині засуджено правоохоронця.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, прокурори у суді довели, що у червні 2022 року діючий сержант поліції — начальник конвою відділення №3 взводу №3 роти №2 батальйону конвойної служби ГУНП в Харківській області добровільно перейшов на бік ворога та співпрацював з російськими загарбниками, які окупували м. Куп‘янськ.

добровільно обійняв посаду «и.о. начальника группы конвойной службы»,

потім став «командиром отделения охраны конвоирования подозреваемых и обвиняемых ИВС Отдела полиции №1 (дислокация г. Купянск)».

конвоював затриманих окупантами місцевих мешканців.

за свою роботу зрадник отримував щомісячно 70 тисяч російських рублів.

Напочатку 2023 року правоохоронці затримали чоловіка у Куп‘янському районі в порядку ст. ст. 208, 615 КПК України.

21 липня 2023 року колегія суддів Червонозаводського районного суду м. Харкова винесла обвинувальний вирок щодо зрадника. Його засуджено на 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, яке є його особистою власністю, з позбавленням на підставі ст. 54 КК України звання «сержант поліції».

У судовому засіданні чоловік свою вину визнав повністю та щиро розкаявся.