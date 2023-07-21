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21.07.2023  17:28   Дмитро Колонєй

Вперше засуджено: на Харківщині за держзраду відправили за грати експоліцейського

На Харківщині засуджено правоохоронця.

Засуджено експоліцейського за держзраду вперше на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, прокурори у суді довели, що у червні 2022 року діючий сержант поліції — начальник конвою відділення №3 взводу №3 роти №2 батальйону конвойної служби ГУНП в Харківській області добровільно перейшов на бік ворога та співпрацював з російськими загарбниками, які окупували м. Куп‘янськ. 
 
  • добровільно обійняв посаду «и.о. начальника группы конвойной службы»,
  • потім став «командиром отделения охраны конвоирования подозреваемых и обвиняемых ИВС Отдела полиции №1 (дислокация г. Купянск)».
  • конвоював затриманих окупантами місцевих мешканців.
  • за свою роботу зрадник отримував щомісячно 70 тисяч російських рублів.
 
Напочатку 2023 року правоохоронці затримали чоловіка у Куп‘янському районі в порядку ст. ст. 208, 615 КПК України. 
 
Засуджено експоліцейського за держзраду вперше на Харківщині
 
21 липня 2023 року колегія суддів Червонозаводського районного суду м. Харкова винесла обвинувальний вирок щодо зрадника. Його засуджено на  15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, яке є його особистою власністю, з позбавленням на підставі ст. 54 КК України звання «сержант поліції».
 
Засуджено експоліцейського за держзраду вперше на Харківщині
 
У судовому засіданні чоловік свою вину визнав повністю та щиро розкаявся.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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