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21.07.2023  18:00   Дмитро Колонєй

У Харківському центрі комплектування змінився керівник

Новим начальником Харківського ОТЦК та СП став полковник Віктор Павлюк.

Змінився начальник Харківського центру комплектування
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський ОТЦК та СП, Наказом Командувача Сухопутних військ ЗСУ, новим начальником структури став полковник Віктор Миколайович Павлюк. До цього він очолював Донецький ОТЦК та СП. Попередник Віктора Павлюка у Харкові полковник Володимир Арап став начальником Луганського ОТЦК та СП.
 
Віктор Павлюк провів службову нараду з начальниками районних ТЦК, відділів та служб Харківського ОТЦК та СП під час якої заслухав доповіді з організації роботи, проблемні питання та поставив пріоритетні завдання. Новий керіник переконаний, що наша зброя - це наша мудрість і тільки зразкове виконання своїх обов’язків, постійне професійне зростання, недопущення злочинів корисливої спрямованості та відданість своєму народові наближає нас до Перемоги!
 
Источник:   Харківський ОТЦК та СП
 Тэги:  агрессия россии, армія, харків, мобілізація
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