21.07.2023 18:00 Дмитро Колонєй

У Харківському центрі комплектування змінився керівник

Новим начальником Харківського ОТЦК та СП став полковник Віктор Павлюк.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківський ОТЦК та СП, Наказом Командувача Сухопутних військ ЗСУ, новим начальником структури став полковник Віктор Миколайович Павлюк. До цього він очолював Донецький ОТЦК та СП. Попередник Віктора Павлюка у Харкові полковник Володимир Арап став начальником Луганського ОТЦК та СП.

Віктор Павлюк провів службову нараду з начальниками районних ТЦК, відділів та служб Харківського ОТЦК та СП під час якої заслухав доповіді з організації роботи, проблемні питання та поставив пріоритетні завдання. Новий керіник переконаний, що наша зброя - це наша мудрість і тільки зразкове виконання своїх обов’язків, постійне професійне зростання, недопущення злочинів корисливої спрямованості та відданість своєму народові наближає нас до Перемоги!