Управління іміджевих проектів у такому ракурсі нам зовсім не потрібно - Ігор Терехов (відео)

Мером Харкова Ігорем Тереховим підбито підсумки службового розслідування діяльності начальника Управління іміджевих проектів Вікторії Грецької-Миргородсько
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов, після проведення службового розлідування щодо діяльності начальника управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів Департаменту у справах сімʼї, молоді та спорту Вікторії Грецької-Миргородської зазначив, що "управління у таком ракурсі нам зовсім не потрібно: використовуються бюджетні кошти незрозуміло куда,. Певні висновки будемо робити на сесії.Управління іміджевих проектів буде ліквідовано, а Грецька-Миргородська до виконання обовʼязків начальника управління не повернеться!»
Комментариев: 0
Вдалий день для вирішення фінансових питань, здійснення будь-яких задумів, що потребують рішучості. Все те, за що ви давно не наважувалися взятися, краще здійснити саме зараз.
У Харкові хмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Вранці продовжиться нічний дрібний дощ, але ближче до середини дня він повинен закінчитися.
21 липня 1969 року людина вперше ступила на поверхню Місяця.
влажность:
давление:
ветер: