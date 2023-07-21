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21.07.2023  18:31   Дмитро Колонєй

Управління іміджевих проектів у такому ракурсі нам зовсім не потрібно - Ігор Терехов (відео)

Мером Харкова Ігорем Тереховим підбито підсумки службового розслідування діяльності начальника Управління іміджевих проектів Вікторії Грецької-Миргородсько


Управління іміджевих проектів у такому ракурсі нам зовсім не потрібно - Ігор Терехов (відео)

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов, після проведення службового розлідування щодо діяльності начальника управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів Департаменту у справах сімʼї, молоді та спорту Вікторії Грецької-Миргородської зазначив, що "управління у таком ракурсі нам зовсім не потрібно: використовуються бюджетні кошти незрозуміло куда,. Певні висновки будемо робити на сесії.Управління іміджевих проектів буде ліквідовано, а Грецька-Миргородська до виконання обовʼязків начальника управління не повернеться!» 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов звільнив відповідального за стан укриттів у Харкові
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, грецька-миргородська, харків
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