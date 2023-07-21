21.07.2023 18:31 Дмитро Колонєй

Управління іміджевих проектів у такому ракурсі нам зовсім не потрібно - Ігор Терехов (відео)

Мером Харкова Ігорем Тереховим підбито підсумки службового розслідування діяльності начальника Управління іміджевих проектів Вікторії Грецької-Миргородсько



Управління іміджевих проектів у такому ракурсі нам зовсім не потрібно - Ігор Терехов (відео)



Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов, після проведення службового розлідування щодо діяльності начальника управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів Департаменту у справах сімʼї, молоді та спорту Вікторії Грецької-Миргородської зазначив, що "управління у таком ракурсі нам зовсім не потрібно: використовуються бюджетні кошти незрозуміло куда,. Певні висновки будемо робити на сесії.Управління іміджевих проектів буде ліквідовано, а Грецька-Миргородська до виконання обовʼязків начальника управління не повернеться!»