    
Главная Новини Харкова Армія Ворог обстріляв 11 селищ Харківщини
21.07.2023  19:09   Дмитро Колонєй

Ворог обстріляв 11 селищ Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 21 липня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Обстріляли 11 селищ Харківщини окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна.
 
Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Куп’янському напрямку
.
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли 5 населених пунктів Харківщини Ветеринарне, Козача Лопань, Гоптівка, Висока Яруга, Вовчанськ.
  • На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали 5 населених пуктів Харківщини:  Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Куп’янськ та  Новоосинове.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 20 липня 2023 року.

 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
21.07 Надзвичайні події Дві години боролися з вогнем рятувальники після обстрілу Харківщини 21.07 Економіка та промисловість Збитки енергетичної інфраструктури Харкова сягають понад 2 млрд євро 21.07 Армія У Харківському центрі комплектування змінився керівник
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 