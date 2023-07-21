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21.07.2023  19:39   Дмитро Колонєй

Збитки енергетичної інфраструктури Харкова сягають понад 2 млрд євро

У Харкові розвиватимуть будівництво сонячних електростанцій.

Завдали збитків понад 2 млрд євро окупанти енергетичної інфраструктурі Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, про втрати енергетичної  структури Харкова під час війни розповіла директор КУ «Харківська інвестиційна агенції» Тетяна Столяренко під час виступу на панелі «Енергетичний поворот України до європейської інтеграції: ключові віхи» у межах Міжнародної конференції «Europe - Poland - Ukraine. Rebuild Together 2023». 
 
Вона розповіла закордонним партнерам, що збитки енергетичної інфраструктури Харкова сягають понад 2 млрд євро. Попри те, що війна триває, міська влада вже зараз планує новий  напрямок енергетичного розвитку Харкова - будівництво сонячних електростанцій. Зокрема, завдяки співпраці з німецькими партнерами першу сонячну електростанцію вже запустили в одній із міських лікарень. 
 
Завдали збитків понад 2 млрд євро окупанти енергетичної інфраструктурі Харкова
 
«Ми розглядаємо цей проєкт як інвестиційний, бо місто планує бути гарантованим споживачем цієї електроенергії. Місто готове надавати земельні ділянки для будівництва сонячних електростанцій і всіляку підтримку», - підкреслила Тетяна Столяренко.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  агрессия россии, сонячні електростванції, харків
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