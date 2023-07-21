21.07.2023 19:39 Дмитро Колонєй

Збитки енергетичної інфраструктури Харкова сягають понад 2 млрд євро

У Харкові розвиватимуть будівництво сонячних електростанцій.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, про втрати енергетичної структури Харкова під час війни розповіла директор КУ «Харківська інвестиційна агенції» Тетяна Столяренко під час виступу на панелі «Енергетичний поворот України до європейської інтеграції: ключові віхи» у межах Міжнародної конференції «Europe - Poland - Ukraine. Rebuild Together 2023».

Вона розповіла закордонним партнерам, що збитки енергетичної інфраструктури Харкова сягають понад 2 млрд євро. Попри те, що війна триває, міська влада вже зараз планує новий напрямок енергетичного розвитку Харкова - будівництво сонячних електростанцій. Зокрема, завдяки співпраці з німецькими партнерами першу сонячну електростанцію вже запустили в одній із міських лікарень.

«Ми розглядаємо цей проєкт як інвестиційний, бо місто планує бути гарантованим споживачем цієї електроенергії. Місто готове надавати земельні ділянки для будівництва сонячних електростанцій і всіляку підтримку», - підкреслила Тетяна Столяренко.