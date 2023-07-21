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21.07.2023  20:11   Дмитро Колонєй

Дві години боролися з вогнем рятувальники після обстрілу Харківщини

Через завданий ворогом удар по Харківщині загорівся житловий будинок.

Боролися з вогнем дві години рятувальники Харківщини після обстрілу окупантів
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, 21 липня 2023 року протягом дня ворог завдавав інтенсивних артилерійських обстрілів по приватному сектору міста Вовчанськ. В результаті одного з ударів, о 13:40 сталася пожежа у приватному житловому будинку.
 
Боролися з вогнем дві години рятувальники Харківщини після обстрілу окупантів
 
Вогнем майже повністю була охоплена будівля на площі близько 120 кв.м. До ліквідації пожежі були залучені 1 відділення пожежно-рятувальної частини міста Вовчанська та вогнеборці місцевої пожежної команди з селища Вільча. О 15:40 пожежу було оперативно ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що  через обстріл Харківщини спалахнули дві оселі
 
Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  обстріл, пожежа, харків, агрессия россии, вовчанськ
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