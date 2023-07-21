21.07.2023 20:41 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов зустрівся із медпрацівниками Міської дитячої поліклініки №23 (фото)

Мер Харкова Ігор Терехов привітав медиків з професійним святом.



Ігор Терехов зустрівся із медпрацівниками Міської дитячої поліклініки №23 (фото)



Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов відвідав Міську дитячу поліклініку №23 з нагоди прийдешнього свята.

На зустрічі з медиками Київського району мер обговорив можливість покращення функціонування медичних закладів. Також Ігор Терехов пообіцяв співробітникам допомогти у вирішенні особистих питань.

«Радий поспілкуватися з вами та привітати з Днем медичного працівника! Адже, попри тяжкі часи, і місто, і ми з вами продовжуємо жити і працювати. Дякую за вашу працю, за турботу про дорослих та дітей. Бажаю всім миру, перемоги та впевненості в майбутньому!» - зазначив Ігор Терехов.

Кращим медичним працівникам Київського району мер вручив Подяки міського голови.