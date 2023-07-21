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21.07.2023  20:41   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов зустрівся із медпрацівниками Міської дитячої поліклініки №23 (фото)

Мер Харкова Ігор Терехов привітав медиків з професійним святом.


Ігор Терехов зустрівся із медпрацівниками Міської дитячої поліклініки №23 (фото)
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов відвідав Міську дитячу поліклініку №23 з нагоди прийдешнього свята.
 
На зустрічі з медиками Київського району мер обговорив можливість покращення функціонування медичних закладів. Також Ігор Терехов пообіцяв співробітникам допомогти у вирішенні особистих питань.
 
«Радий поспілкуватися з вами та привітати з Днем медичного працівника! Адже, попри тяжкі часи, і місто, і ми з вами продовжуємо жити і працювати. Дякую за вашу працю, за турботу про дорослих та дітей. Бажаю всім миру, перемоги та впевненості в майбутньому!» - зазначив Ігор Терехов.
 
Зустрівся із медпрацівниками Міської дитячої поліклініки №23 Ігор Терехов
 
Зустрівся із медпрацівниками Міської дитячої поліклініки №23 Ігор Терехов
 
Кращим медичним працівникам Київського району мер вручив Подяки міського голови.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, привітання, харків
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