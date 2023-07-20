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20.07.2023  18:08   Дмитро Колонєй

Спалахнули дві оселі через обстріл Харківщини

Рятувальники Харківщини загасили дві пожежи, які виникли під час удару окупантів.

Загасили дві пожежи рятувальники: вогонь спалахнув під час обстрілу селища Харківщини
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, 20 липня 2023 року близько 14:30 ворог обстріляв приватний сектор у прифронтовому селі Чернещина Борівської громади. Виникло відразу 2 пожежі в оселях громадян.
 
 
  • На території одного приватного домоволодіння горів будинок, гараж та господарча споруда на площі 150 кв.м.
  • В іншому господарстві – будинок і господарча споруда на площі 72 кв.м.
Загасили дві пожежи рятувальники: вогонь спалахнув під час обстрілу селища Харківщини
 
До ліквідації даних пожеж долучались рятувальники 60-ї Державної пожежно-рятувальної частини з селища Борова та їхні колеги з Луганського гарнізону ДСНС.
 
Загасили дві пожежи рятувальники: вогонь спалахнув під час обстрілу селища Харківщини
 
Остаточно пожежи були ліківдовані о 16:30. Жертв та постраждалих немає.
 
Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, агрессия россии
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