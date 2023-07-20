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20.07.2023  11:15   Віталій Хінєвіч

Окупанти масовано вдарили по Козачій Лопані

Через обстріл населеного пункту загинув 62-річний чоловік.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника Дергачевскої МВА Вячеслава Задоренка.
 
Внаслідок артилерійського обстрілу загинув 62-річний місцевий мешканець. Пошкоджено декілька приватних будинків та об'єктів інфраструктуктури у центральній частині селища.
 
Інформація щодо руйнувань та поранених уточнюється.
 
Раныше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці показали наслідки ворожого обстрілу Харківської області.
 
Источник:   Вячеслав Задоренко
 Тэги:  агрессия россии, харків
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