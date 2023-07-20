20.07.2023 11:00 Віталій Хінєвіч

Псевдополіцейський під час окупації Ізюма працював у незаконній в'язниці рашистів - СБУ викрила колаборанта

Співробітники Служби безпеки України викрили ще одного колаборанта, який добровільно пішов на службу у так звану "народну поліцію" російсько-окупаційних військ в Ізюмі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

Зловмисником виявився 33-річний мешканець Ізюмського району Харківської області.

Під час захоплення території району колаборант добровільно почав співпрацювати з ворогом і отримав «посаду» у псевдоправоохоронному органі окупантів – «Ізюмському відділі поліції Харківської області».

У липні минулого року він влаштувався «помічником чергового» до так званого «ізолятору тимчасового тримання» рашистів, де на той час вже працював його старший брат. Цей «Ізолятор тимчасового тримання» по суті був незаконною в'язницею окупантів, куди російські загарбники поміщували викрадених українських громадян, свавільно позбавляючи їх волі.

Протягом двох місяців колаборант виконував в інтересах рашистів увесь комплекс протиправних обов'язків: забезпечував «тюремний режим» у приміщенні «ізолятора», видавав та приймав від інших псевдополіцейських свавільно затриманих осіб за сфабрикованими кримінальними справами, тримав незаконно ув'язнених громадян за ґратами без зв'язку із зовнішнім світом.

Напередодні деокупації колаборант втік разом з російськими загарбниками і наразі переховується на непідконтрольних територіях. На підставі зібраних оперативниками СБУ доказів фігуранту заочно повідомлено про підозру за ч.7 ст.111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, наприкінці червня цього року за матеріалами СБУ заочну підозру у колабораційній діяльності отримав і його старший брат.

Тривають комплексні заходи для притягнення цих колаборантів до передбаченої Законом відповідальності.

Викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області спільно зі слідчими Нацполіції за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області.

Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці показали наслідки ворожого обстрілу Харківської області.