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20.07.2023  10:30   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці показали наслідки ворожого обстрілу Харківської області

Ворог знову обстрілював прикордонні населені пункти Харківщини. Слідчі реєструють наслідки ударів з боку військових рф.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Внаслідок обстрілів у місті Вовчанськ пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди. В місті Куп'янськ також пошкоджені приватні житлові будинки. 
 
20 липня зранку російські окупанти знову обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району. Загинув цивільний чоловік. 
 
 
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. 
 
 
За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області працюватимуть сапери.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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