У Харківській області працюватимуть сапери

Громадян попередили про контрольовані підриви.
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Якщо ваші справи йдуть за планом – чудово. Якщо ж намітилося пробуксування, виявите гнучкість і замість того, щоб стукати в закриті двері, шукайте потайні дверцята.
Похмура погода в Харкові тримається весь день, ранкове прояснення було нетривалим. Уночі пройшов дощ, але він припинився ще до ранку. Друга половина дня пройде без опадів.
Для ласунів день пройде під девізом "I cake you", що означає "Я прийду до тебе з тортом".
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