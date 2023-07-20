    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харківській області працюватимуть сапери
20.07.2023  10:05   Віталій Хінєвіч

У Харківській області працюватимуть сапери

Громадян попередили про контрольовані підриви.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що у Циркунівській громаді працюють сапери
 
З 11:00 до 11:30 будуть проводитись контрольовані підриви вибухонебезпечних предметів.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби ворог з мінометів, ствольної та реактивної артилерії та іншого озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  міни, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.07 Надзвичайні події Розмінування Харківської області: скільки за добу знищено вибухонебезпечних предметів 19.07 Надзвичайні події У Харківській області працюватимуть сапери 18.07 Надзвичайні події Розмінування Харківської області: скільки за добу знищено вибухонебезпечних предметів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 