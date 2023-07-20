20.07.2023 09:35 Віталій Хінєвіч

Харків'ян закликають стати донорами крові

Громадян запрошують стати донорами біологічного матеріалу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський обласний центр служби крові.

«Сказати що донорської крові не вистачає — нічого не сказати. Висновки робіть самі. А поки ми благаємо, Харків, область — здайте кров! Це година часу, та ми нічого не просимо окрім паспорта. Жодних аналізів напередодні робити не потрібно — просто не їжте жирне та не вживайте алкоголь за декілька днів»,- йдеться у повідомленні.

Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: +380 (95) 570 47 66.