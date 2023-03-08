08.03.2023 14:25 Віталій Хінєвіч

Українцям нагадали, як стати донором крові

Восени минулого року в Україні стартувала національна кампанія «Твоя кров може воювати. Стань донором!». Завдяки підтримці українців вдалося достатньо збільшити щоденний запас еритроцитарних компонентів крові.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Повідомляється, що в умовах воєнного стану стале забезпечення донорською кров’ю та її компонентами є однією з умов обороноздатності країни та запорукою її національної безпеки.

Проте серед українців, як і серед всього населення Європи, не більше ніж 14% мають кров резус-негативної належності. Відповідно і кількість донорів резус-негативного фенотипу-невисока.

Однак в критичних ситуаціях, у разі масивних крововтрат постраждалим із будь-яким фенотипом, як першу дозу можна застосовувати еритроцити або кров резус-негативної належності О (І) групи. Тому важливими є сталі запаси компонентів крові усіх груп і резус-належності.

Щоб здати кров, необхідно зателефонувати до центру крові, медики запропонують для здавання конкретний день і час, а також проінформують про підготовку до донорства.

Актуальні телефони центрів крові можлиов знайти за посиланням



