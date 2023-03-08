08.03.2023 15:00 Віталій Хінєвіч

П'ять основних правил прийому лікарських засобів: що категорично заборонено

У МОЗ України розповіли про основні правила, яких необхідно дотримуватись при прийомі медичних препаратів, передає РЕДПОСТ.

Рецепт, що виписує лікар, чітко регламентує схему приймання ліків. Він враховує індивідуальні особливості організму пацієнта.

Чого ж робити категорично не можна:

Не можна самовільно зменшувати або змінювати дозування препаратів, що призначив вам лікар, навіть якщо самопочуття покращилося. Особливо небезпечно це робити у разі приймання антибіотиків.

Це загрожує антибіотикорезистентністю: бактерії пристосовуються, і наступного разу цей антибіотик вам не допоможе.

Категорично не можна вживати алкоголь одночасно з прийманням ліків. Практика показує, що за такого поєднання виникають найбільші ускладнення.

Не вживайте ліки, в яких вийшов термін придатності. Найменше «зло» від цього – неефективне лікування, у гіршому ж випадку ви причините непоправну шкоду власному здоров’ю.

Не вживайте одночасно декілька лікувальних препаратів, якщо їх необхідно приймати окремо. Навіть нешкідливі для організму ліки у разі одночасного приймання дадуть велике навантаження на шлунок і печінку.

І найголовніше – не можна вживати рецептурні препарати без рецепта лікаря! Лише медичний спеціаліст може підібрати коректну активну речовину, тривалість лікування, частоту та режим приймання, дозування, яке є ефективним та водночас безпечним, визначати, чи сумісні між собою препарати, які ви вживаєте, та запобігати можливим негативним наслідкам.

Раніше РЕДПОСТ писав, як знайти аптеку, яка бере участь у програмі реімбурсації ліків.



