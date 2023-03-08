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08.03.2023  15:31   Дмитро Колонєй

Харківські рятувальники попередили про смертельно небезпечну помилку споживачів

Поради харківських фахівців щодо дій містян, які можуть привести до вибуху.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, фахівці-рятувальники звертають увагу містян на одноразові газові балони. Цими приладами зручно користовувати та зберігати вдома. 
 
Але серед спожівачів існує дуже небезпечна практика, яка може привести к трагічному фіналу.
 
Люди перезаправляють їх самостійно, хибно сподіваючись зекономити. Однак робити це дуже небезпечно!
 

Чому смертельно небезпечно перезаряджати одноразові балони

 
  • Стінки в таких балонах тонкі, адже розраховані саме на одноразове використання. Вони можуть не витримати повторної заправки і вибухнути. 
  • До того ж при перезаряжанні балона є велика ймовірність пошкодити клапан, що призведе до витоку газу.
 
Тому купуйте нові газові балони та лише у ліцензованих точках продажу, перевіряйте сертифікат якості та неухильно дотримуйтесь інструкції виробника!
 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  поради, вибух, харків, газ, пожежа, смерть
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