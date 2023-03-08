08.03.2023 15:31 Дмитро Колонєй
Харківські рятувальники попередили про смертельно небезпечну помилку споживачів
Поради харківських фахівців щодо дій містян, які можуть привести до вибуху.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ ДСНС, фахівці-рятувальники звертають увагу містян на одноразові газові балони. Цими приладами зручно користовувати та зберігати вдома.
Але серед спожівачів існує дуже небезпечна практика, яка може привести к трагічному фіналу.
Люди перезаправляють їх самостійно, хибно сподіваючись зекономити. Однак робити це дуже небезпечно!
Чому смертельно небезпечно перезаряджати одноразові балони
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Стінки в таких балонах тонкі, адже розраховані саме на одноразове використання. Вони можуть не витримати повторної заправки і вибухнути.
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До того ж при перезаряжанні балона є велика ймовірність пошкодити клапан, що призведе до витоку газу.
Тому купуйте нові газові балони та лише у ліцензованих точках продажу, перевіряйте сертифікат якості та неухильно дотримуйтесь інструкції виробника!
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