08.03.2023 15:31 Дмитро Колонєй

Харківські рятувальники попередили про смертельно небезпечну помилку споживачів

Поради харківських фахівців щодо дій містян, які можуть привести до вибуху.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ ДСНС, фахівці-рятувальники звертають увагу містян на одноразові газові балони. Цими приладами зручно користовувати та зберігати вдома.

Але серед спожівачів існує дуже небезпечна практика, яка може привести к трагічному фіналу.

Люди перезаправляють їх самостійно, хибно сподіваючись зекономити. Однак робити це дуже небезпечно!

Чому смертельно небезпечно перезаряджати одноразові балони

Стінки в таких балонах тонкі, адже розраховані саме на одноразове використання. Вони можуть не витримати повторної заправки і вибухнути.

До того ж при перезаряжанні балона є велика ймовірність пошкодити клапан, що призведе до витоку газу.

Тому купуйте нові газові балони та лише у ліцензованих точках продажу, перевіряйте сертифікат якості та неухильно дотримуйтесь інструкції виробника!





Источник: ГУ ДСНС

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