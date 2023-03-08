08.03.2023 16:09 Дмитро Колонєй
У Харкові відбудуться заходи, присвячені дню народження Тараса Шевченка: де та коли саме
Сталі відомі подробиці, де саме та коли проходитимуть Шевченківські читання у Харкові.
Міськрада
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Міськраду, анонсовані заходи до Шевченківських читань у Харкові до 209-річчя з дня народження Тараса Шевченка
Салтівський район:
-
Бібліотека-філія №29 сімейного читання (пр. Тракторобудівників, 140-б). Онлайн-читання творів Тараса Шевченка «Думи мої, думи…». Початок - о 10:00 на сторінці бібліотеки у «Facebook».
-
Бібліотека сімейного читання №2 (пр. Тракторобудівників, 103). Офлайн-захід «Співець людини, волі й України». Читачі матимуть змогу познайомитися з книжками Тараса Шевченка, які є у фонді бібліотеки. та прочитають улюблені вірші поета. Початок - об 11:00.
-
Відділ обслуговування читачів ЦБ (вул. Гвардійців Широнінців, 83/26). Офлайн-захід «Він підіймає наш дух до волі». До уваги відвідувачів запропонують книжкову виставку з художніми творами та біографічними виданнями про Кобзаря, проведуть читання поезій вголос. Початок - о 12:00.
-
Бібліотека-філія №3 для дорослих (вул. Металістів, 10). Для читачів буде підготовлена книжкова виставка-персоналія «Великий син України» та пройде година спілкування «Живе під сонцем любові - Шевченкова весна». Початок - о 12:00.
Шевченківський район.
Початок заходів - о 12:00.
-
Центральна міська бібліотека ім. В. Г. Бєлінського. Сайт: старт мовного проєкту «Харків - україномовний». Автором і ведучим стала молода харківська поетеса та перекладач Дарина Мартинюк, а консультантом - харківська письменниця, перекладач та волонтер Леонтина Красношапка.
-
Бібліотека-філія №22 для дорослих. «Instagram», «Facebook» та сайт: бенефіс книги від Українського інституту книги «Шевченко. Сучасна біографія».
-
Бібліотека сімейного читання. «Facebook», сайт: відеопрезентація «В сім'ї вольній, новій…» про життєвий та творчий шлях Тараса Шевченка.
-
Бібліотека-філія №17 для людей з вадами зору ім. Л. Л. Гіршмана. «Instagram», сайт: захід «Зі святом, Тарасе Григоровичу!»: нове видання шрифтом Брайля, відеознайомство з книгою.
-
Бібліотека-філія №35 для дітей. «Facebook»: «Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь»: віртуальний колаж (до дня народження Т. Г. Шевченка).
Холодногірський район
-
У Центральній бібліотеці ім. Г.Ф. Квітки- Основ`яненка (пров. Пластичний, 8) 10 березня проведуть поетично-музичний вечір-зустріч «Слово Кобзаря до кожного серця». Перед підопічними терцентру Холодногірського району та читачами бібліотеки з літературно-музичною програмою виступлять музиканти, вокаліст театру музичної комедії та харківська поетеса. Бібліотекарі ознайомлять присутніх з книжковою виставкою за творчістю Кобзаря. Початок – о 12:00.
-
У бібліотеці-філії №14 для дітей (пров. Пластичний, 8) з 7 по 9 березня проходить книжкова виставка «Віч-на-віч з Шевченком».
-
У бібліотеці-філії №13 (вул. Новий Побут,16) проведуть бенефіс книги «Заповіт» Т. Г. Шевченка». Захід передбачає знайомство читачів з історією створення книги, читання кращих віршів поета з представленого видання, невелику вікторину, обрання найкращого виконавця поезії Шевченка. Початок – о 13:00.
-
У бібліотеці-філії №11 (вул. Полтавський Шлях, 118) з 7 по 9 березня проходить книжкова виставка «Духовна велич України».
-
У Центральній дитячій бібліотеці (вул. Полтавський Шлях, 118) також з 7 по 9 березня організована літературна викладка «Слово Тарасове струнами б`ється».
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0