У Харкові декламуватимуть вірші Тараса Шевченка

Акція «Відкрий для себе Т. Г. Шевченка» до 209-ї річниці від дня народження українського класика пройде 9 березня у ТРЦ «Нікольський», передає РЕДПОСТ.
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День подарує дивовижне відчуття емоційної легкості. Намагайтеся зберегти його довше – у такому стані вам буде забезпечений успіх у справах та симпатії оточуючих.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Ввечері очікується дрібний дощ зі снігом.
7 березня по народному календарю Маврикіїв день або день Маврикія.
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