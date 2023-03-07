07.03.2023 15:15 Віталій Хінєвіч

У Харкові декламуватимуть вірші Тараса Шевченка

Акція «Відкрий для себе Т. Г. Шевченка» до 209-ї річниці від дня народження українського класика пройде 9 березня у ТРЦ «Нікольський», передає РЕДПОСТ.

Як повідомили в Управлінні у справах сім'ї та молоді, харків'яни зможуть взяти участь у конкурсах та вікторинах, присвячених життю та творчості поета, і отримати подарунки. Окрім того, охочі декламуватимуть вірші Тараса Шевченка. Усім учасникам акції вручать сувеніри.

«Слова Кобзаря давно стали афоризмами, більшість із яких особливо актуальні в наш час, тому ми всі разом їх і згадаємо», - зазначили в управлінні.

Початок акції - о 16:30. Місце проведення мінус 1-й поверх ТРЦ «Нікольський».

Історію про талановиту харківську художницю-керамістку Ларису Антонову розповіла кореспондентові РЕДПОСТ завідувачка інформаційної служби Національного музею гончарства Світлана Пругло.



