    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Чоловік у Харківській області незаконно вирубував дерева
07.03.2023  14:50   Віталій Хінєвіч

Чоловік у Харківській області незаконно вирубував дерева

Не маючи спеціального дозволу, громадянин за допомогою бензопили вирубав дерева.

вирубав дерева
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що за даними слідства, у січні 2023 року 51-річний підозрюваний приїхав до лісосмуги поблизу села Малахове Куп’янського району. 
 
Не маючи спеціального дозволу, за допомогою бензопили чоловік вирубав дерева. Того ж дня чорного лісоруба викрили правоохоронці.
 
Сума шкоди, завданої державі підозрюваним, складає майже 150 тис. грн.
 
Досудове розслідування проводять відділення №2 СВ Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області.
 
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області чоловіку  повідомлено про підозру за фактом незаконної порубки дерев, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).
 
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що чоловік, який поселив у себе вдома окупантів, чекає на суд під вартою.
 

Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  кримінал, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.03 Надзвичайні події У Харкові чоловік вчинив стрілянину: суд виніс вирок 02.03 Надзвичайні події У Харківській області чоловік допоміг зловмиснику позбутися тіла вбитого 27.02 Надзвичайні події У Харкові чоловік із підвалів будинків крав лічильники
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 