07.03.2023 14:50 Віталій Хінєвіч

Чоловік у Харківській області незаконно вирубував дерева

Не маючи спеціального дозволу, громадянин за допомогою бензопили вирубав дерева.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Повідомляється, що за даними слідства, у січні 2023 року 51-річний підозрюваний приїхав до лісосмуги поблизу села Малахове Куп’янського району.

Не маючи спеціального дозволу, за допомогою бензопили чоловік вирубав дерева. Того ж дня чорного лісоруба викрили правоохоронці.

Сума шкоди, завданої державі підозрюваним, складає майже 150 тис. грн.

Досудове розслідування проводять відділення №2 СВ Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області чоловіку повідомлено про підозру за фактом незаконної порубки дерев, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 246 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до семи років.



