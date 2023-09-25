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25.09.2023  20:43   Дмитро Колонєй

СБУ проведе у Харкові антитерористичні заходи

У вівторок та середу Служба безпеки України та Сили оборони будуть проводити у Харкові комплекс антитерористичних (контрдиверсійних) заходів.


СБУ проведе у Харкові антитерористичні заходи
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, 26--27 вересня Служба безпеки України буде проводити на території міста Харкова комплекс антитерористичних (контрдиверсійних) заходів.
 

Головною метою запланованих заходів є

  • підвищення безпеки мирного населення Харкова,
  • посилення захищеності об’єктів критичної інфраструктури,
  • виявлення та затримання можливих диверсійних груп.

Крім СБУ у заходах візьмуть участь

  • підрозділи Збройних Сил України,
  • Національної гвардії України,
  • Національної поліції,
  • Державної прикордонної служби України,
  • Військової служби правопорядку,
  • Харківської обласної прокуратури, а також інші органи військового управління і правоохоронні структури.
 
До виконання завдань учасники залучатимуть військову техніку, озброєння та радіотехнічні засоби.
Під час заходів будуть проводитися огляди окремих територій, перевірка документів громадян, догляд автомобілів. Також можливе обмеження проходу чи проїзду деякими вулицями міста.
 
СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії і вимоги правоохоронців, мати із собою документи, що посвідчують особу.
Також, закликаємо громадян дотримуватися режиму комендантської години, не ігнорувати сигнали тривоги та не допускати несанкціонованого поширення інформації про переміщення, рух або розташування особового складу і військової техніки Збройних Сил України чи інших військових формувань.
 
Источник:   Фейсбук Владислава Абдули
 Тэги:  агрессия россии, сбу, харків, заходи
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