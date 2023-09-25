25.09.2023 20:35 Дмитро Колонєй

На Харківщині без ділянки землі у 20 мільйонів гривень залишиться хитра бізнесвумен

На Харківщині державі повернута земельна ділянка

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, у 2018 році між ГУ Держгеокадастру та жінкою укладено договір оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення, розташованої на території Старосалтівської селищної ради Вовчанського району. Площа землі — 4 га, нормативна грошова оцінка — понад 20 млн гривень.

Проте угода була укладена незаконно. Встановлено, що земельна ділянка розташована в межах прибережної захисної смуги Печенізького водосховища.

Враховуючи місцезнаходження спірної земельної ділянки, категорія земельної ділянки могла бути віднесена лише до земель водного фонду або рекреаційного призначення, розпорядження якою, відповідно до ст. 122 Земельного кодексу України, належить до компетенції Харківської обласної державної адміністрації.

Машівський районний суд Полтавської області задовольнив позовну заяву прокуратури. Договір оренди земельної ділянки визнано недійсним, скасовано його державну реєстрацію. Земельну ділянку на теперішній час повернуто у власність держави.

Источник: Харківська обласна прокуратура

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