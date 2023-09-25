25.09.2023 21:45 Василь Голосний

Ігор Терехов привітав з Днем вчителя освітян двох районів міста (фото)

Харківський міський голова Ігор Терехов 25 вересня привітав з прийдешнім професійним святом вчителів Новобаварського та Холодногірського районів.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Мер подякував працівникам освіти за те, що вони продовжували роботу навіть під час активних обстрілів міста, та зазначив, що, попри військовий час, рівень знань харківських школярів залишається одним з найкращих в Україні.

«Велику роль грає наш настрій і ставлення до тих чи інших проблем. Так, дійсно останні роки дуже багато змінили у житті кожного з нас, але, попри все це, ви продовжували свою роботу, пристосовувалися до нових умов. Мені приємно, що нам разом вдалося реалізувати проєкт метрошколи і хоч трохи повернути учнів до мирного життя. Сподіваюся, що крок за кроком нам і далі все вдаватиметься», - зазначив Ігор Терехов.

Кращим освітянам Новобаварського та Холодногірського районів мер вручив Почесні грамоти Харківської міської ради, Почесні грамоти виконкому міськради та Подяки міського голови. Також для освітян був організований святковий концерт, повідомляє РЕДПОСТ

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