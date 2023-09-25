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25.09.2023  21:52   Дмитро Колонєй

Готуємо пудинг із кабачків та яблук

Рецепт ніжного та ароматного десерту.

Як приготувати пудинг із кабачків та яблук
 
Як пише РЕДПОСТ, у цій страві чудово поєднуються свіжі овочі та фрукти. Взагалі пудинги поширені у різних країнах світу. Секрет популярності страви, що пройшла через століття, в тому, що пудинги можуть готуватися з різних овочів і фруктів, підлаштовуючись під сезон.
 

Пудинг з кабачків та яблук

 
   

Продукти

  • кабачків – 125 г,
  • яблук – 75 г,
  • молока – 25 г,
  • олії вершкового – 15 г,
  • 1 яєчний білок,
  • цукру – 10 г,
  • манної крупи – 15 г,
  • сметани – 30 г.

Покроковий рецепт приготування

  1. Кабачки очистити та нашаткувати
  2. Тушкувати з молоком і 10 г олії до напівготовності.
  3. Потім додати нашатковані яблука та цукор
  4. Гасити ще 5 хвилин
  5. Всипати манну крупу,
  6. Потримати каструлю під кришкою на краю плити 5-10 хвилин
  7. Злегка охолодити.
  8. Додати жовток та збитий білок.
  9. Вимішати.
  10. Викласти у форму, змащену маслом, і запекти.
  11. Подавати до столу зі сметаною.

 

Тэги:  рецепт, пдинг, кабачки, яблука, олыя, цукор, молоко
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