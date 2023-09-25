25.09.2023 21:52 Дмитро Колонєй
Готуємо пудинг із кабачків та яблук
Рецепт ніжного та ароматного десерту.
Як пише РЕДПОСТ
, у цій страві чудово поєднуються свіжі овочі та фрукти. Взагалі пудинги поширені у різних країнах світу. Секрет популярності страви, що пройшла через століття, в тому, що пудинги можуть готуватися з різних овочів і фруктів, підлаштовуючись під сезон.
Пудинг з кабачків та яблук
Продукти
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кабачків – 125 г,
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яблук – 75 г,
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молока – 25 г,
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олії вершкового – 15 г,
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1 яєчний білок,
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цукру – 10 г,
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манної крупи – 15 г,
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сметани – 30 г.
Покроковий рецепт приготування
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Кабачки очистити та нашаткувати
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Тушкувати з молоком і 10 г олії до напівготовності.
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Потім додати нашатковані яблука та цукор
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Гасити ще 5 хвилин
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Всипати манну крупу,
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Потримати каструлю під кришкою на краю плити 5-10 хвилин
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Злегка охолодити.
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Додати жовток та збитий білок.
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Вимішати.
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Викласти у форму, змащену маслом, і запекти.
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Подавати до столу зі сметаною.
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